Pernambuco elege mais seis patrimônios vivos e passa a ter 69 titulados

Pernambuco ganhou mais seis patrimônios vivos nas áreas das manifestações culturais populares e da gastronomia tradicional. Os novos títulos, divulgados nesta sexta-feira (4), foram escolhidos pelo Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, composto por integrantes do governo e da sociedade civil. Com eles, o estado passou a ter 69 patrimônios vivos titulados.

A Mestra Ana Lúcia, o Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, o Grupo Cultural e Religioso Guardiões (ãs) de São Gonçalo de Itacuruba, o compositor Jota Michiles, Dona Menininha do Alfenim e As Pretinhas do Congo passaram a integrar as personalidades e manifestações culturais que receberam o título.

Além do diploma do governo de Pernambuco, os escolhidos passam a receber uma bolsa mensal vitalícia no valor de R$ 1,6 mil, para pessoa física, e R$ 3,2 mil, para entidades, agremiações ou associações.

A eleição aconteceu durante uma reunião virtual do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC), com a participação do secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freyre Neto; do presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Marcelo Canuto, e de conselheiros.

Segundo o governo de Pernambuco, a escolha ocorre após o período de inscrição de candidatos, quando as propostas passam por análise documental. Depois dessa etapa, os nomes dos inscritos seguem para uma Comissão de Análise, para verificar se os critérios das candidaturas estão de acordo com o Registro do Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Em 2020, houve 53 mestres e mestras da cultura pernambucana defendendo candidaturas para o título. (G1)