Pernambuco faz parceria com Fiocruz para ampliar exames para diagnóstico do novo coronavírus

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (31), uma parceria o Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz-PE) para ampliar a capacidade de realizar exames para diagnosticar casos do novo coronavírus. A expectativa é de 770 para 2.170 testes por semana, a depender do envio dos kits pelo Ministério da Saúde (MS).

Os testes são realizados, atualmente, pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE). Com a parceria, o governo estadual informou que vai ser possível realizar exames nos profissionais de saúde da rede pública e privada, que estão trabalhando diretamente com os pacientes suspeitos e confirmados para a doença, além das forças de segurança.

Além da atuar para ampliação da realização dos exames, a partir dos kits enviados pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz apontou o início de pesquisas, que vão do diagnóstico até análise dos vírus que circulam pelo estado.

“Essa parceria vai ser importante para darmos inícios às pesquisas aqui no estado. A Fiocruz vai trabalhar com quatro frentes. Uma é o diagnóstico, estamos pensando em desenvolver um teste rápido, baseado em papel, que vai poder dar um resultado em questão de minutos”, explicou a vice-diretora de pesquisa da Fiocruz-PE, Constância Ayres.

Medicamentos para o tratamento das pessoas com Covid-19 também estão entre os pontos que a parceria vai possibilitar. “Iremos começar a testar produtos potencialmente antivirais, para termos uma possibilidade de tratamento e medicação dos pacientes mais graves. Além disso, também faremos toda parte epidemiológica”, afirmou a diretora de pesquisa.

Mais exames

Além da parceria com a Fiocruz, nesta semana, uma empresa privada especializada em testes genéticos e imunológicos passa a realizar exames pela técnica RT-PCR, a mesma utilizada pelo Lacen e recomendada para pacientes com até sete dias dos sintomas iniciais.

Segundo o governo, o laboratório privado vai processar 300 exames e a contratualização está sendo feito em parceria com o Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (Lika) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Sobre os testes rápidos, que estavam previstos para esta semana, a Secretaria de Saúde do estado informou que ainda estão sob testes para garantir a eficácia do insumo. Com isso, não há prazo para que seja iniciada a testagem rápida no estado.

Coronavírus em Pernambuco

Até a segunda-feira (30), Pernambuco registrou 77 pacientes com Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus. Desse total, seis pessoas faleceram no estado, uma a mais do o boletim divulgado no domingo (29). A sexta morte foi de um homem de 62 anos, com quadro de hipertensão e diabetes.

O estado conta com 19 pacientes internados, sendo 12 em UTI e sete em leitos de isolamento. Outros 39 estão em isolamento domiciliar e 13 se recuperaram da Covid-19.