Pernambuco fecha 2017 com taxa de desemprego em 17,6%, segundo maior resultado do país

Pernambuco terminou o ano de 2017 com uma taxa de desempregados de 17,6%, o equivalente a 723 mil pessoas. Esse é o segundo maior resultado do resultado do país, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) trimestral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado ficou atrás apenas do Amapá, com 17,7%.

O Brasil fechou o último ano com uma taxa 12,7% de desocupados, percentual que equivale a 13,2 milhões de pessoas. O número supera os 11,5% do ano anterior. No 4º trimestre, que vai de outubro a dezembro, o país teve 11,8%, ou seja, 12,3 milhões de desocupados.

No terceiro trimestre, Pernambuco havia sido o estado com a maior taxa de desocupação, com 17,9%, percentual equivalente a 734 mil pessoas. Comparando o terceiro com o quarto trimestre, houve uma redução da taxa – no quarto trimestre, o estado registrou 16,8% de desempregados, o que corresponde a 699 mil pessoas.

Desde 2015, o estado vem registrando aumento da taxa de desocupados, segundo os dados do IBGE. Em 2014, o índice chegou a 8,1%, subindo para 9,8% em 2015 e 14,5% em 2016.

Toda semana Luciene Maria de Freitas, de 39 anos, vai na Agência do Trabalho do Recife e de Jaboatão dos Guararapes à procura de emprego. Ela está desempregada há quase um ano, desde que a empresa onde trabalhava passou por corte de gastos e demitiu vários funcionários.

“É desesperador. A gente acorda de manhã e não tem sentido para a vida. Não tem o que fazer e para onde ir. Já coloquei currículo em todos os lugares, mas até agora nada”, lamenta Luciene, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

No Recife, a taxa de desemprego fechou 2017 em 15,3%, seguindo a tendência de crescimento. Em 2016, o índice era de 12,3%, enquanto no ano anterior era 6,6%. Em 2014, a capital pernambucana tinha 7,6% de desocupados. (G1)