Pernambuco fecha mais de 10 mil postos de trabalho no primeiro semestre de 2018

Nos primeiros seis meses de 2018, Pernambuco teve 184.595 demissões e 173.840 admissões, o que resultou em 10.755 postos de trabalho encerrados. No acumulado do primeiro semestre deste ano, o Brasil gerou 392.461 empregos com carteira assinada. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados nesta sexta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho.

No estado, a indústria de transformação foi a principal responsável por causar a variação negativa de empregos, já que houve 15.747 vagas fechadas de janeiro a junho deste ano. Em segundo lugar, está a agropecuária, com o fechamento de 5.418 postos de trabalho.

O comércio vem em terceiro lugar, com o encerramento de 2.346 vagas no primeiro semestre deste ano, seguido pela construção civil, que teve saldo negativo de 1.016 empregos no período citado.

Dados de junho

Em junho de 2018, Pernambuco fechou 431 vagas de emprego com carteira assinada. Ao todo, foram registrados 26.335 admissões e 26.766 desligamentos no estado, gerando uma variação negativa de 0,04%. No Brasil, houve 661 desligamentos no referido mês.

O setor mais impactado em Pernambuco foi o da construção civil, que fechou 747 vagas em junho deste ano. O comércio, outro setor impactado no estado, teve 190 postos de trabalho encerrados. Nesse segmento, o único subsetor impactado foi o do comércio varejista, que teve decréscimo de 333 vagas. Houve acréscimo de 215 vagas no setor de serviços.

Entre os municípios pernambucanos com mais de 30 mil habitantes, Santa Maria da Boa Vista, no Sertão, foi a cidade que teve o pior saldo de empregos. Houve dez admissões e 51 fechamentos de postos de trabalho no referido mês. A variação negativa foi de 4,64%.

O melhor saldo foi registrado em São Bento do Una, no Agreste, que teve 149 contratações e 69 demissões, com saldo positivo de 80 vagas, o que representa variação de 2,37%. (G1)