Pernambuco fecha setembro com o maior número de novos postos de emprego do país

Pernambuco apresentou, no mês de setembro, o melhor resultado entre os estados brasileiros em relação ao número de novos empregos criados no período. De acordo com dados do Cadastro geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (19), o estado fechou o mês com saldo positivo de 13.992 postos de trabalho.

De acordo com o Caged, 10.073 empregos foram gerados no setor da indústria de transformação, sobretudo na área de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico. Em seguida vem o setor de agropecuária, que apresentou variação positiva de 3.728 postos em setembro. O comércio vem em seguida, com 824 novas vagas em todo o estado.

Entre os municípios pernambucanos, Sirinhaém, Vicência e Ipojuca apresentam os resultados mais expressivos, com 1.928, 1.850 e 1.768 novos postos de trabalho, respectivamente. A capital pernambucana, no entanto, apresentou resultado negativo na diferença entre o total de admissões e demissões, fechando o mês de setembro com 1.205 vagas a menos.

Além disso, o resultado negativo também se estende a nível estadual, em comparação com anos anteriores. Apesar dos quase 14 mil novos empregos gerados em setembro, o mesmo período em 2016 apresentou 15.721 novos empregos. Em 2015, foram 15.248 postos de trabalho gerados em Pernambuco no mesmo período. O resultado do mês foi ainda maior em 2014 e em 2013, quando foram gerados 21.971 e 29.988 empregos, respectivamente.

As pessoas que buscam vagas de emprego no estado podem procurar as agências de atendimento da Agência do Trabalho. As 29 unidades espalhadas por Pernambuco oferecem serviços como emissão de carteiras de trabalho, encaminhamento a vagas de emprego e habilitação ao Seguro Desemprego. (G1)