Pernambuco ganha fábrica de hambúrguer que vai contratar até 150

Pernambuco terá uma fábrica de hambúrgueres. O Fipel Frigorífico Industrial, responsável pela marca Tony, investiu R$ 13 milhões para o novo espaço que irá produzir alimentos da linha de congelados, como hambúrguer, toscana e linguiça fina. A empresa de alimentos processados localizada em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, vai aumentar o quadro de funcionários e deve contratar até 150 funcionários.

A partir da próxima semana, a Tony começará a distribuição dos novos produtos, e, com isso, se tornará a única fábrica que produz em escala industrial hambúrguer em todo o Norte/Nordeste. Os interessados em enviar currículo para trabalhar nas novas instalações da Tony, devem entregar o material na própria fábrica, que fica localizada na BR-101 Norte, km 43,6, em Igarassu.

A Tony amplia ainda a frota de veículos de logística, saindo de 14 caminhões, para 20. Do total do investimento, 30% foram de recursos próprios da empresa, e o restante com outros recursos financeiros. A nova instalação funcionará no mesmo local da fábrica que faz os produtos processados, e irá aumentar a capacidade de produção da marca de 1 mil toneladas por mês para 2 mil toneladas mensais.

Segundo o sócio-diretor comercial da Tony, Gilson Saraiva Filho, o objetivo com a nova fábrica, além de gerar empregos, está em transformar a marca como a líder do mercado. “Desenvolvemos um tempero próprio para o hambúrguer através de uma pesquisa qualitativa com os nossos consumidores e com isso nós chegamos a um sabor mais regional, trazendo ao gosto local, é um novo momento. Agora com os congelados na nossa fábrica estamos agregando valor e gerando mais empregos para a região, aliado a uma vontade de ser a referência do mercado com qualidade, vamos agregar muito valor”, disse.

Atualmente, a Tony envia os seus produtos para todo o Nordeste e também para o estado do Pará, na região Norte e tem foco nos mercados de varejo e atacado com mais de 2 mil clientes.

Com a expansão da fábrica, a empresa passa de 2 mil metros quadrados para 3,3 mil metros quadrados. Gilson Saraiva Filho comentou também sobre os novos equipamentos que irão fabricar os hambúrgueres. “As máquinas são as que existem de melhor no mundo, buscamos máquinas de verdade, para não fazer de qualquer jeito, é algo de verdade”, contou o sócio-diretor.

Expansão

Com um ano de 2018 gerando um faturamento de R$ 80 milhões, a expectativa do Fipel Frigorífico Industrial é de faturar R$ 100 milhões. Já em 2020, espera ter mais uma expansão, chegando a produzir alimentos prontos, como pizza, e tendo um faturamento acima de R$ 200 milhões.

De acordo com o superintendente administrativo financeiro da Tony, Idolberto Nascimento, a esperança do crescimento se dá pelo fato do interesse do mercado pelos produtos. “Esperamos nos consolidar em outras capitais do Nordeste, 60% do que vendemos é para Pernambuco, e queremos chegar a outros Estados. Isso mostra que querem comprar e estamos indo bem para atender essa demanda, vamos produzir esses alimentos prontos”, disse.

