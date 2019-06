Pernambuco identifica recirculação do tipo 2 do vírus da dengue e secretário pede que população reforce cuidados

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) identificou um tipo de vírus da dengue que voltou a circular em Pernambuco. Nesta quinta-feira (27), em entrevista à TV Globo, o secretário André Longo explicou que mais pessoas estão suscetíveis ao tipo 2 do vírus e há possibilidade do surgimento de casos mais graves da doença com a volta dessa circulação.

“Isso é preocupante, porque esse vírus não circulava aqui em Pernambuco. O isolamento foi em Custódia [no Sertão] e a gente está tendo índices maiores de dengue nessa região. Hoje temos que redobrar os cuidados em relação à proliferação”, afirma.

De acordo com a SES, há quatro tipos identificados de vírus da dengue. O tipo 2 foi detectado pela última vez em 2017 em pacientes no estado, mas voltou a aparecer em maio deste ano. Como essa tipificação passou mais tempo sem ser detectada, o secretário pede que a população reforce a prevenção para evitar novos casos.

“Há relatos de que, em outros momentos em que o vírus 2 circulou, a gente tinha casos mais graves de dengue, inclusive a chamada dengue hemorrágica. Precisamos tomar cuidado porque há mais pessoas suscetíveis ao tipo 2 aqui em Pernambuco porque não têm imunidade a esse tipo, então esses casos podem ser de maior gravidade”, declara.

Os cuidados, segundo Longo, podem começar de casa. “A gente sabe que a maior parte dos criadouros está dentro dos domicílios, então é reforçar o cuidado da população para que a gente possa evitar a proliferação do mosquito [Aedes aegypti]”, diz. (G1)