Pernambuco inicia emissão de nova carteira de identidade e cobra taxa antes do agendamento

Pernambuco passa a emitir, a partir desta terça (29), o novo modelo da carteira de identidade, que tem uma coleta 100% eletrônica de dados, como digital, assinatura e foto 3×4. Devido a denúncias de fraudes no sistema de agendamento pela internet, o governo estadual mudou a forma de marcar atendimento, que pode ser feito no Portal do Cidadão apenas após a taxa de emissão ser paga.

“A partir de agora, o documento pode ser feito apenas com o pagamento de documento de arrecadação. A partir disso, é aberta a possibilidade de o usuário fazer o agendamento. Ele vai ter que pagar antes que agendar. Quando houver a transferência, abre a possibilidade de fazer o agendamento na data e no horário que for melhor para o usuário”, disse o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, em entrevista ao Bom Dia Pernambuco.

Os valores de R$ 22,61 (para 2ª via), de R$ 45,23 (3ª via) ou R$ 90,51 (4ª via em diante) podem ser pagos em agências bancárias ou pela internet. A primeira emissão é gratuita e também pode ser agendada no Portal do Cidadão.

Esse formato visa impedir a venda de vagas no sistema de agendamento para tirar a carteira de identidade em Pernambuco, fraude investigada pela Polícia Civil desde abril deste ano.

Segundo o Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), a população enfrentava dificuldades para agendar o atendimento porque os horários disponíveis eram ocupados por pessoas que vendiam vagas a terceiros.

Tecnologia

A tecnologia mudou o processo de confecção da carteira de identidade, que utilizava a mesma metodologia de tintamento há 110 anos. Quem já tem a carteira de identidade não precisa substituir o documento, pois ela permanece sendo válida, de acordo com o secretário.

“O novo processo traz segurança, agilidade e uma nova identidade que vai ser colocada à disposição da população. Anteriormente, o processo poderia levar até 90 dias para a pessoa receber a identidade. Agora, na capital, esse tempo não demora mais do que cinco dias úteis. No interior, não demora mais de dez dias úteis”, declarou Antônio de Pádua.

Podem ser inseridos ao novo modelo de RG, informações como tipo sanguíneo, nome social e números de outros documentos, como passaporte, PIS-Pasep e Carteira Nacional de Habilitação (veja lista completa abaixo).

Dados que podem ser inseridos ao RG

Tipo sanguíneo e fator RH

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Número de passaporte

Título de Eleitor

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Número de Identificação Social (NIS), Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), inscrição no Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Identidade profissional

Certificado Militar (somente o Registro de Alistamento) – não é permitida a inclusão do número de identidade militar dos integrantes das Forças Armadas, Policiais Militares e/ou Bombeiros Militares

Nome Social

Condição Específica de Saúde