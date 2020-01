Pernambuco investiga duas mortes suspeitas por arboviroses em 2020

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco está investigando pelo menos dois óbitos suspeitos por arboviroses. O número é correspondente às duas primeiras semanas epidemiológicas de 2020, que inclui notificações feitas até o dia 11 de janeiro.

O Estado registra ainda quatro casos de dengue com sinais de alarme (com quadro de gravidade), cujos sintomas vão além da febre e das dores no corpo. O paciente apresenta sangramentos, palidez, sudorese e comprometimento de alguns órgãos.

De acordo com a SES, em 2020 já foram registrados 173 casos suspeitos de dengue, com 14 confirmações, em 41 municípios do Estado. Já com relação à chicungunha, foram notificados 33 casos em 16 municípios, com uma confirmação. Houve a notificação de um caso suspeito para zika.

No balanço da SES consta ainda que 125 (67,9%) dos 184 municípios pernambucanos estão em situação de risco para transmissão elevada, sendo 34 (18,5%) em situação de risco de surto, 91 (49,5%) em situação de alerta e 59 (32,1%) em situação satisfatória.