Pernambuco investiga oito casos suspeitos de Coronavírus e descarta 12

Pernambuco teve mais três notificações para casos suspeitos da doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19, nessa quinta-feira (5). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), foram registrados, desde o dia 25 de fevereiro, 20 notificações, das quais oito ainda são investigadas e outras 12 já foram descartadas.

No Brasil, nesta quinta, subiu para oito o número de casos confirmados da doença causada pelo Sars-Cov-2, o novo coronavírus. São seis casos em São Paulo, um no Espírito Santo e outro no Rio de Janeiro. Há, em todo o país, 635 casos sendo investigados, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde (MS).

Segundo o coordenador do Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde (Cievs), George Dimech, em todos os casos notificados no estado, houve viagem para países da Europa ou contato com pessoas que viajaram e tiveram sintomas semelhantes ao da Covid-19.

“O novo caso [suspeito] é de uma pessoa que é residente na Itália, mas está no Recife. [Das notificações], são nove pessoas do sexo masculino e 11 do sexo feminino. A faixa etária entre 21 e 40 anos continua sendo a que há maior incidência de suspeitas”, afirmou.

Dimech informou, ainda, que foi montado, em Pernambuco, um protocolo clínico e epidemiológico sobre a doença, que poderá ser acessado por toda a população. “Terá informações para o manejo clínico dos pacientes. No sentido da vigilância e outras regras. Já vai estar disponível no site do Cievs [nesta noite]”, declarou.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, André Longo, há uma nova preocupação com o aumento do número de casos confirmados no Brasil.

“Até agora, só tínhamos casos importados. Em São Paulo, ocorrem os primeiros dois casos de transmissão local, de pessoas conhecidas, de contato com uma pessoa que viajou. O Brasil, então, passa a ser classificado com país com transmissão local. Ainda não temos uma terceira situação, que é a comunitária, ou sustentada”, explicou o secretário.

Do total de casos descartados em Pernambuco, três não tiveram exames laboratoriais positivos para nenhum vírus respiratório. Quatro foram positivos para Influenza-B, quatro para Influenza-A (H1N1) e um para Beta coronavírus OC43, que não possui relação com o vírus da Covid-19 e tem registros no Brasil há anos.

Confira o local de residência dos pacientes notificados

Recife: quatro em investigação e oito descartes

Olinda: dois em investigação

Jaboatão dos Guararapes: um em investigação e um descarte

Caruaru: um descarte

Vitória de Santo Antão: um em investigação

Itália: dois pernambucanos que moram na Europa descartados

