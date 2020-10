Pernambuco libera parques de diversão e atividades esportivas e aumenta capacidade e horário do comércio

Pernambuco liberou a reabertura de parques de diversão com 50% do público e a realização de eventos, a partir de segunda (12). Nessa quarta (7), o governo também autorizou a ampliação da capacidade de cinemas, teatros e outros eventos culturais. A mudança é válida para o Grande Recife, Zona da Mata e parte do Agreste, que estão na 10ª etapa do Plano de Convivência com a Covid-19.

Com a mudança, será autorizada a reunião de até 300 pessoas nesses em espaços de diversão e em eventos corporativos e sociais. Até então, o governo permitia grupos de até 100 indivíduos.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa transmitida pela internet. O governo afirmou que já está em vigor a liberação de funcionamento de clubes sociais e de atividades esportivas, como campos de futebol society, em todo o estado.

Além dessas mudanças, em todo o estado, também passa a ser permitida a venda de alimentos nos cinemas e teatros, seguindo regras de higiene e distanciamento social.

No dia 12, passa a vigorar o aumento da capacidade do comércio para um cliente, a cada cinco metros quadrados de loja e extensão do funcionamento desses estabelecimentos para até a meia-noite.

“Os parques de diversão deverão funcionar com 50% da capacidade, respeitando regras de higiene e distanciamento social de um metro e meio nas áreas comuns e de um metro entre as pessoas dentro dos brinquedos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach.

No caso dos eventos, que poderão funcionar com até 300 pessoas, todas as atividades só podem ocorrer dentro do horário que vai das 6h até a meia-noite.

Interior



Também a partir da próxima segunda-feira (12), as gerências de saúde 9 e 10, das cidades-polo Ouricuri e Afogados da Ingazeira, no Sertão, avançam para a nona etapa do Plano de Convivência com a Covid-19.

Ao todo, 23 municípios poderão ampliar os horários de funcionamento dos serviços de alimentação, como restaurantes, lanchonetes, cafés, bares e similares, que terão carga horária de funcionamento estendida em mais duas horas e passarão a operar das 6h até a meia-noite. A capacidade de lotação também será ampliada de 50% para 70%.

Essas cidades também poderão reabrir cinemas e teatros, já com a autorização de venda e consumo de alimentos, além de realizar eventos culturais e sociais para até 100 pessoas, ou preenchendo 30% da capacidade dos espaços (o que for menor).

As gerências 5, 6, 7, 8 e 11, encabeçadas pelas cidades-polo Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina e Serra Talhada, deverão avançar para a etapa 10 no dia 19 de outubro. (G1)