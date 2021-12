Pernambuco: mais de 100 cidades cancelam réveillon e ao menos 70 ficam sem carnaval em 2022 devido à pandemia da Covid; veja quais são

Em Pernambuco, ao menos 104 cidades cancelaram as festividades de réveillon por causa da Covid-19. Além disso, ao menos 70 municípios decidiram não realizar festas de carnaval em 2022, também devido à pandemia. A lista foi divulgada nesta quarta-feira (8) pela Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

A pedido do G1, a Amupe fez o levantamento junto aos 184 municípios de Pernambuco, sem contar o distrito de Fernando de Noronha, pois a ilha é administrada pelo governo do estado. No entanto, somente 116 prefeituras responderam aos questionamentos da associação (veja lista mais abaixo).

A proibição das festas de réveillon e carnaval foi recomendada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne os nove estados da região. A decisão leva em conta o risco de disseminação da variante ômicron do coronavírus.

No dia 2 de dezembro, o governo de Pernambuco informou que é possível realizar festas de fim de ano até mesmo sem controle vacinal, para público de até 300 pessoas. É preciso, porém, seguir os protocolos, como uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 e distanciamento social.

Entre as cidades que cancelaram oficialmente as festas de réveillon, estão o Recife; Caruaru, no Agreste; e Petrolina, no Sertão. Dessas, somente a última também cancelou o carnaval. A situação nos outros municípios segue indefinida.