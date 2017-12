Pernambuco: namorado confessa à polícia que matou universitária esganada durante briga

A estudante universitária Remis Carla Costa, de 24 anos, foi morta após ter sido esganada pelo namorado, o ajudante de pedreiro Paulo César Oliveira da Silva, de 25 anos, que confessou o crime. Os detalhes do inquérito policial foram apresentados neste domingo (24). No sábado (23), o corpo da universitária foi localizado perto da casa de Paulo César, na Zona Oeste do Recife.

Ele foi preso em flagrante por ocultação de cadáver, em Vicência, na Mata Norte, e vai responder também por feminicídio. A polícia conta que ele afirmou ter usado drogas momentos antes de matar a estudante universitária. “Ele confessa todo o crime com riqueza de detalhes, inclusive com esganadura. Ele mata a vítima às 16h e, a 1h do dia seguinte, ele oculta o corpo a 400 metros de casa, por trás da casa de um vizinho”, aponta o chefe da Polícia Civil, Joselito do Amaral.

O delegado Élder Tavares, que comandou as investigações, explica que o namorado mudou a primeira versão e admitiu que a briga foi devido a um celular – ela queria levar o celular dele, após ele ter quebrado o celular dela no dia 22 de novembro. “Durante a luta corporal, ele coloca a mão esquerda na boca dela, para não ter barulho e os vizinhos escutarem. Com a mão direita, ele acaba por esganá-la”, detalha.

Amaral lembrou ainda que Remis foi à Delegacia da Mulher, onde prestou queixa por injúria, ameaça, lesão corporal e danos no dia 23 de novembro. Após solicitação da estudante, foi emitida uma medida de afastamento pela Justiça. “Infelizmente, no dia 15 ele entra em contato com ela e atrai a vítima, infelizmente, para a morte”, detalhou Amaral.

Remis foi vista pela última vez no dia 17 de dezembro. Ela devia voltar para casa, depois de passar o final de semana com o namorado. Desesperados, parentes e amigos da jovem fizeram um apelo nas redes sociais para conseguir pistas ou informações que pudessem revelar o seu paradeiro. Após uma denúncia, os policiais localizaram o corpo da jovem em avançado estado de decomposição.

O enterro de Remis acontece neste domingo (24), no Cemitério Campo Santo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. (G1)