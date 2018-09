Pernambuco não registra morte em rodovias federais no feriadão da Independência, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 45 acidentes em rodovias federais em Pernambuco durante o feriadão da Independência do Brasil, da quinta-feira (6) até o domingo (8). Essas ocorrências deixaram 31 pessoas feridas e nenhuma morte foi registrada. Oito pessoas foram detidas por crimes diversos durante a Operação Independência.

De acordo com a PRF, um dos acidentes do feriadão envolveu um carro, uma van e uma caminhonete, tendo o último deles caído de uma ribanceira. A colisão foi em Serra da Quitéria, em Caruaru, no Agreste, às 22h15 do domingo (9). Ninguém ficou ferido.

Na operação realizada no feriado da Independência em 2017, que teve um dia a mais, foram registrados 66 acidentes, com 45 feridos e sete mortes. Este ano, a média de acidentes foi de 11,25 por dia, enquanto em 2017 fo13,2.

Balanço

Segundo a PRF, nos quatro dias da Operação Independência, foram fiscalizados 1.918 veículos e 2.730 pessoas. Também foram emitidas 852 autuações por diversas irregularidades, incluindo 80 casos de ultrapassagens indevidas, 42 de não utilização do cinto de segurança, seis da falta da cadeirinha para crianças, e três do não uso do capacete.

No feriadão, radares registraram 633 imagens por excesso de velocidade. Em um dos casos, o motorista foi flagrado a 176 quilômetros por hora, na BR-232, em Caruaru. Além disso, foram realizados 829 testes do bafômetro. Quatro motoristas foram presos e 21 pessoas autuadas por embriaguez ao volante.

Outras quatro pessoas foram presas em cumprimento a mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e receptação de produtos roubados.

A PRF realizou, ainda, auxílio a 42 motoristas que se envolveram em acidentes sem vítimas ou que tiveram defeitos mecânicos nos carros nas rodovias federais do estado. Mais de 150 pessoas foram alcançadas por abordagens educativas da corporação. (G1)