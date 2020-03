Pernambuco nomeia 1.982 profissionais de Saúde no combate à Covid-19

Mais de 1,9 mil profissionais de Saúde aprovados no último concurso do Estado foram nomeados pelo Governo de Pernambuco. Segundo a Secretaria de Administração do Estado (SAD), todos os nomeados têm um prazo de 30 dias, a partir da data da publicação do ato no Diário Oficial, para tomar posse dos seus cargos.

O Governo publicou o ato governamental nº 822, na última quarta-feira (25), nomeando os 1.982 profissionais de saúde convocados. Desse total, são 430 médicos, 319 profissionais de diversas categorias de nível superior e 1.233 de nível médio.

“Todo esse time vai compor o atendimento nas unidades existentes e nas que estamos abrindo para enfrentar a epidemia do novo coronavírus. Além disso, estamos repassando R$ 11 milhões para ajudar as ações de saúde e assistência social dos municípios pernambucanos”, afirmou o governador Paulo Câmara, que reforçou que a melhor estratégia de combate à disseminação do vírus nesse momento é o isolamento social.

Todas as informações a respeito do processo de nomeação podem ser consultadas por meio do site da SAD, pelo e-mail: [email protected], por meio dos telefones: (81) 3183-7973 e (81) 3183-7913, ou neste link, com orientações aos nomeados.

Além desses 1.982 nomeados, o Governo de Pernambuco selecionará 2.747 profissionais com contratos temporários para atuar em hospitais do Estado contra a Covid-19.

Da Folha de PE