PERNAMBUCO: Novo ataque de tubarão é registrado em Piedade, no Grande Recife

Novo ataque de tubarão no Grande Recife. Um homem de 32 anos foi socorrido há pouco na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, após ser vítima de ataque do animal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda e foi socorrido no Hospital da Aeronáutica, também em Jaboatão.

Há duas semanas, no dia 10 de julho, um homem de 51 anos morreu após um incidente com tubarão no mesmo ponto da praia de Piedade.