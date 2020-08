Pernambuco passa dos 110 mil infectados pela Covid-19, com 1.567 novos casos nas últimas 24h

O número de novos casos da Covid-19 segue subindo em Pernambuco. Nesta sexta-feira (14), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou 1.567 novos casos da Covid-19 e o Estado passou a marca dos 110 mil infectados. Entre os confirmados hoje, apenas 111 (7%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Todos os outros 1.456 (93%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Agora, Pernambuco totaliza 110.409 casos já confirmados, sendo 24.627 graves e 85.782 leves.

Também foram confirmados 27 óbitos, ocorridos desde o dia 14 de maio. Do total de mortes do informe de hoje, 7 (26%) ocorreram nos últimos três dias, sendo: nenhuma morte registrada no dia de ontem (quinta, 13/08), 6 mortes em 12/08 e 1 em 11/08. Os outros 20 óbitos (74%) ocorrem entre os dias 14/05 e 10/08. Com isso, o Estado totaliza 7.111 mortes pela Covid-19. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde.