Pernambuco pede apoio do Exército para aumentar isolamento social e anuncia uso obrigatório de máscaras em ruas

O governo de Pernambuco solicitou apoio ao Comando Militar do Nordeste (CMNE) para intensificar as ações de isolamento social, devido ao crescente número de casos de Covid-19. O secretário estadual de Saúde, André Longo, disse, nessa segunda (4), que a atitude foi adotada devido à falta de resposta do Ministério da Saúde (MS) sobre a possibilidade de um “lockdown”, que é o bloqueio total para enfrentar a pandemia.

O pronunciamento do secretário foi feito durante coletiva de imprensa transmitida pela internet. André Longo disse, ainda, que o próximo passo a ser adotado pelo estado é um decreto de utilização obrigatória de máscaras pela população em geral, ao sair nas ruas. Antes, havia apenas uma recomendação Nas ruas, nem todo mundo está usando a proteção de forma correta.

“Nós não vamos ficar dependentes da posição do governo federal. O governador Paulo Câmara (PSB) enviou para o Comando Militar do Nordeste [Exército] um ofício solicitando apoio. Também foi feito um documento para o presidente da Caixa Econômica Federal para que a gente possa ter uma atuação harmônica, cada um cumprindo um papel em relação às filas, porque é praticamente impossível que a gente entre numa quarentena com tanta gente nas filas”, declarou o secretário.

O secretário de Saúde disse, ainda, que a falta de unidade nas informações repassadas por estados e municípios e pelo Ministério da Saúde e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, (sem partido) prejudicam o combate à pandemia. No fim de semana, o presidente voltou a apoiar manifestações antidemocráticas e inconstitucionais.

“Não recebemos resposta do pedido de apoio feito ao ministério para a intensificação de medidas de isolamento e distanciamento social aqui no estado. Nós fizemos questão de fazer esse pedido para que houvesse uma manifestação pública, por parte do ministério, reconhecendo as dificuldades de Pernambuco, para que a gente possa ter uma voz uníssona no campo da saúde pública, já que a gente sabe que isso é impossível no campo da liderança da presidência da República”, disse Longo.

Máscaras

Sobre o uso de máscaras, que já é obrigatório para profissionais dos serviços essenciais desde 17 de abril, o governo, agora, estuda formas de adotar medidas repressivas para a população em geral que precisar sair de casa e o fizer sem a devida proteção.

“Primeiramente, fizemos um decreto que recomendava o uso de máscaras, buscando ser educativo. Hoje, poderia dizer que temos uma minoria de pessoas que não estão usando máscaras. É uma mudança de cultura. O próximo passo é fazer a obrigação do uso de máscaras para as pessoas que estão saindo de casa e para acesso a locais fechados. Estamos avaliando o dia em que isso vai ocorrer”, explicou o secretário.

Isolamento

O secretário de Saúde do Recife, Jaílson Correia, disse que medidas mais duras para o isolamento social são necessárias justamente por causa das diferentes informações passadas pelas esferas do poder. Ele disse que houve uma diminuição expressiva nos índices de pessoas que saíram de casa.

“Chegamos a ter, em março, taxas de até 70% de isolamento. Infelizmente, por causa da falta de unidade nacional no sentido de colocar claramente para a população a necessidade dessa intervenção, essa adesão e a curva de isolamento chegou a preocupantes 46%, no último dia útil da semana passada. Não temos outra saída, que não seja aumentar esse isolamento social”, disse Jaílson. (G1)