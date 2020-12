Pernambuco proíbe festas de Natal e ano novo em 2020 por causa da pandemia da Covid-19

O governo de Pernambuco anunciou, nessa segunda-feira (7), o cancelamento das festas de Natal e ano novo no estado, por causa da pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito pelos secretários de Saúde, André Longo, e de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwambach, em uma transmissão feita pela internet.

“Com base no atual momento epidemiológico, estamos proibindo a realização de shows e festas de Natal e réveillon, incluindo as realizadas em espaços públicos, condomínios, clubes, hotéis e estabelecimentos afins, com ou sem cobrança de ingresso”, disse o secretário André Longo. O decreto entra em vigor na terça-feira (8) e é válido para todo o estado.

O estado também determinou a proibição de shows, festas e similares, com ou sem cobranças de ingresso, independentemente do número de participantes. A exceção é para casamentos, formaturas e eventos sociais similares, desde que cumpridos os protocolos.

Ainda segundo o secretário de Saúde, a semana epidemiológica de número 49, que terminou no sábado (5), foi a terceira de aumentos consecutivos nos números da Covid-19 no estado.

Segundo o governo, Na Semana Epidemiológica 49, houve aumento de 5,6% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, suspeitos para a Covid-19, na comparação com a semana 48, e de 18% em relação à semana 47.

“Diante do aumento das taxas de ocupação, também estamos trabalhando para abrir novos leitos. Em menos de um mês, reativamos 150, os últimos 20 foram reabertos hoje [segunda, 7], na maternidade Brites de Albuquerque [em Olinda]”, afirmou.

“As medidas que estamos anunciando hoje são de prudência, para que possamos frear contaminações e diminuir o contágio. É uma ação de preservação da vida”, disse Longo. (G1)