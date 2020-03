Pernambuco proíbe reuniões com mais de 10 pessoas e circulação de mototáxi

Reuniões com mais de 10 pessoas e o transporte de passageiros por mototáxi estão proibidos em Pernambuco por tempo indeterminado. As medidas fazem parte da série de restrições impostas pelo Governo do Estado como enfrentamento à pandemia de coronavírus e foram anunciadas pelo governador Paulo Câmara no início da tarde desta segunda-feira (23). De acordo com o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), divulgado nesse domingo (22), Pernambuco tem 37 casos confirmados de Covid-19, além de três pacientes com cura clínica.

“A melhor prevenção nesse momento é o isolamento social. Por isso, estamos editando um novo decreto hoje com a proibição de reuniões e aglomerações de mais de 10 pessoas e do transporte de passageiros via mototáxi”, determinou o governador em anúncio veiculado em suas redes sociais.

Mais 4.729 profissionais de saúde

O governador de Pernambuco também anunciou nesta segunda-feira a contratação de 4.729 profissionais para reforçar o sistema de saúde do Estado. Os profissionais serão deslocados para trabalhar nos hospitais, no Hemope e na Universidade de Pernambuco (UPE).

Da Folha de PE