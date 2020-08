Pernambuco prorroga suspensão de aulas presenciais até 15 de agosto por causa da pandemia

O governo de Pernambuco prorrogou até o dia 15 de agosto o decreto que determina a suspensão das aulas presenciais, em todas as instituições de ensino do estado. A decisão foi anunciada, na última sexta-feira (31), dia em que acabava esse prazo.

A gestão estadual informou, ainda, que o plano de retomada das atividades presencias, com os cronogramas de retorno às aulas presenciais para a educação básica, ensino superior e cursos livres, deverá ser divulgado em agosto.

As atividades presenciais foram suspensas no estado, no dia 18 de março, por causa do novo coronavírus. Segundo Fred Amâncio, secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, ainda não se sabe se o decreto para suspensão de aulas será renovado depois do dia 15 de agosto. Haverá diferenças nos cronogramas da educação básica, ensino superior e cursos livres.

“O que nós estamos aguardando é a definição das datas para retomada das aulas. Isso depende da decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no estado, formado por diversas secretarias, que analisa os números da pandemia no estado”, declarou.

A Secretaria Estadual de Educação e Esportes, desde abril, tem transmitido aulas pela internet e pela TV aberta, para os estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, para diminuir o impacto das medidas de restrição social para conter a pandemia.

No dia 13 de julho, um decreto estadual autorizou aulas práticas presenciais e de estágio para estudantes que estão concluindo o primeiro semestre letivo em instituições de ensino superior, de Formação Inicial e Continuada ou de qualificação profissional em instituições de educação profissional e técnica.

O protocolo para a reabertura das escolas e outras instituições de ensino foi divulgado no dia 15 de julho e determina, entre as medidas para conter a pandemia, a distância mínima de um metro e meio entre alunos, profissionais e colaboradores, em todos os ambientes. Para garantir isso os gestores devem reduzir a quantidade de estudantes nas salas e até adotar rodízio.

O protocolo setorial também prevê o adiamento de qualquer evento presencial na escola e a suspensão das atividades esportivas coletivas.

Caberá às escolas, ainda segundo o documento, a orientação para estudantes e trabalhadores sobre a necessidade de se evitar contatos próximos, como apertos de mãos, beijos e abraços. (G1)