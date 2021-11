Pernambuco recebe 452.790 doses de vacinas da Pfizer

Na madrugada deste sábado (27.11), Pernambuco recebeu mais 452.790 doses da vacina Pfizer/BioNTech.

O avião com os imunizantes pousou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre por volta da 0h45 e a carga seguiu para checagem e armazenamento na sede do Programa Estadual de Imunização (PNI-PE).

Os imunizantes serão utilizados para aplicação de primeiras doses em adolescentes, além de segundas doses e reforço para a população em geral, de acordo com a necessidade de cada município.

Desde o início da campanha de vacinação, já são mais de 6,6 milhões de doses recebidas da Pfizer.

Do início da campanha, em janeiro deste ano, até o momento, Pernambuco já recebeu 16.175.653 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 4.287.253 da Coronavac/Butantan, 6.670.170 da Pfizer/BioNTech e 173.810 da Janssen.