Pernambuco recebe 94,7 mil doses de vacinas da Pfizer

Pernambuco recebeu, na manhã desta quarta-feira (28.07), mais uma remessa de vacinas para reforçar o avanço da imunização dos pernambucanos contra a Covid-19. O voo, trazendo 94.770 doses da Pfizer/BioNTech, aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre às 10h. Esse quantitativo encerra a entrega de imunizantes ao Estado prevista para esta semana, totalizando 506.470 doses de vacinas contra a Covid-19, conforme anúncio feito pelo governador Paulo Câmara na última segunda-feira (26.07).

Nesta terça (27.07), Pernambuco recebeu dois lotes de vacinas. Pela manhã, chegaram 164.200 doses da Coronavac/Butantan e 43 mil da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz. À tarde, foram recebidas mais 204.500 doses da Astrazeneca. “Recebemos, ao todo, mais de meio milhão de doses de vacinas. Isso nos deixa confiantes quanto ao reforço no avanço da campanha de imunização da nossa população. Mas é preciso que todos colaborem, procurando agendar a vacinação em primeira e segunda dose e também seguindo as medidas de segurança e higiene”, afirmou Paulo Câmara.

De acordo com a superintendente de Imunizações da SES-PE, Ana Catarina de Melo, essa última remessa da Pfizer será destinada à ampliação da primeira dose por faixa etária e também para o avanço da segunda dose no grupo de gestantes e puérperas, finalizando o esquema vacinal para quem já tomou a primeira dose do imunizante. As vacinas também deverão ser usadas para garantir a complementação dos esquemas nas gestantes que tomaram a primeira dose com Astrazeneca.

“Já vacinamos mais de 50% das gestantes e puérperas com a primeira dose. Agora, vamos avançar na aplicação da segunda. É a primeira vez que o Estado recebe imunizantes da Pfizer para aplicação da segunda dose para esse grupo. Por isso os municípios devem ficar atentos”, lembrou Ana Catarina. Pernambuco já imunizou 65.398 gestantes com a primeira dose, o que corresponde a 56,16% desse público prioritário.

DISTRIBUIÇÃO – O Governo de Pernambuco inicia, ainda hoje, a distribuição dessas novas doses de vacinas. A entrega às 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) será realizada pelo Programa Estadual de Imunização (PNI-PE), deixando os imunizantes à disposição dos gestores municipais para retirada. Ao todo, desde o dia 18 de janeiro, o Estado já recebeu 6.962.270 doses de imunizantes, sendo 3.556.670 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 2.433.360 da Coronavac/Butantan, 803.790 da Pfizer/BioNTech e 168.450 da Janssen.

