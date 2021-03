Pernambuco recebe estrutura para combate à Covid-19 cedida pelo Sistema Hapvida

O Governo de Pernambuco passará a contar com 15 contêineres capazes de ser transformados em até 28 leitos de enfermaria ou UTIs, para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

As estruturas, entregues à Secretaria Estadual de Saúde pelo Sistema Hapvida – empresa privada da área médica – receberam um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, e contam com 250m² de área total, com camas e estrutura para receber os equipamentos hospitalares necessários.

“Recebemos com satisfação essa importante colaboração do Sistema Hapvida, que vai ajudar a reduzir a pressão sobre a nossa rede de saúde, ampliando a oferta de leitos. Agradecemos muito a cessão dos contêineres, que vão nos permitir abrir mais vagas para atender a população do Estado neste momento, que é o mais difícil já atravessado por todos nós na pandemia”, afirmou o governador Paulo Câmara.

Os espaços já estão sendo montados pelo Governo do Estado em um hospital de referência para a Covid-19, em Olinda. Para André Melo, vice-presidente administrativo do Sistema Hapvida, poder contribuir com mais suportes de atendimento, neste momento tão difícil, é fundamental para vencer a Covid-19. “Pernambuco, assim como todo o Brasil, também está passando por uma fase delicada na pandemia. Por isso, cedemos esses contêineres, que poderão salvar vidas. Esse investimento é para benefício de todos”, disse.

O projeto surgiu a partir de experiências que deram bons resultados em Wuhan, cidade da China que foi o epicentro do surto do novo coronavírus. O Sistema Hapvida também utilizou contêineres no tratamento de pessoas no Rio Grande do Norte, contribuindo para a reabilitação de pacientes infectados.

Esse é mais um esforço estratégico do Governo do Estado, buscando alternativas para ampliar a ofertas de vagas no sistema público de saúde. Hoje (18.03), Pernambuco superou a marca de 2,4 mil novos leitos, sendo 1.324 de UTI, efetivamente abertos para atender à população.

Do Nill Júnior