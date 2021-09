Pernambuco recebe mais 179.400 doses de vacinas contra Covid-19

Neste domingo (05.09), Pernambuco recebeu um novo lote de vacinas contra Covid-19 Coronavac/Butantan.

O voo, com 179,4 mil doses, aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre por volta das 9h50. O novo quantitativo recebido deve ser utilizado para avançar na imunização da população com a aplicação das primeiras e segundas doses. Com essa remessa, Pernambuco ultrapassa mais de 4 milhões de doses recebidas só deste fabricante.

Do aeroporto, as vacinas foram encaminhadas para a sede do Programa Estadual de Imunizações (PNI-PE) para conferência, armazenamento e separação das doses que serão distribuídas para cada município.

“Este novo lote seguirá para a sede das Gerências Regionais de Saúde (Geres) ainda neste domingo, onde ficarão à disposição para retirada dos gestores de cada cidade. Estamos trabalhando com a expectativa de recebimento de novos lotes neste feriado prolongado”, explicou a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, Pernambuco já recebeu 10.787.310 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 4.169.020 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 4.110.720 da Coronavac/Butantan, 2.335.320 da Pfizer/BioNTech e 172.250 da Janssen.

DO Nill Júnior