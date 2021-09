Pernambuco recebe nova remessa de vacinas da Astrazeneca contra Covid-19

Após duas semanas de interrupção, Pernambuco voltou a receber vacinas contra Covid-19 fabricadas pela Astrazeneca/Oxford/Fiocruz. O voo trazendo as 47.250 unidades aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre às 16h50.

Os imunobiológicos, divididos em quatro volumes, foram levados para a sede do Programa Estadual de Imunização (PNI-PE) para checagem, armazenamento e separação por município. Essas vacinas deverão ser utilizadas, exclusivamente, para aplicação das segundas doses na população.

“É extremamente importante frisar que cada pauta de recebimento precisa ser cumprida pelos gestores municipais. O seguimento correto da utilização dos imunizantes, em suas doses correspondentes, seja dose 1 ou 2, vai contribuir para que a campanha de vacinação em seus territórios ocorra sem inconformidades”, salientou a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, Pernambuco já recebeu 11.571.830 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 4.216.270 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz, 4.203.320 da Coronavac/Butantan, 2.979.990 da Pfizer/BioNTech e 172.250 da Janssen.

