Pernambuco reduz em 11,6% número de assassinatos em junho, diz SDS

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) voltaram a cair em junho de 2018, de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). Os dados divulgados apontaram, ainda, que, de 184 cidades pernambucanas, 96 e Fernando de Noronha não registraram assassinatos. São sete meses consecutivos de redução em relação aos mesmos períodos do ano anterior. Com isso, o acumulado do 1º semestre deste ano teve redução de 21% em relação em relação a 2017.

Ainda segundo a SDS, a sequência de sete quedas mensais consecutivas começou em dezembro de 2017, com 394 homicídios contra 472 em dezembro de 2016, e continuou até o mês passado, quando foram registradas 335 mortes em junho de 2018, uma queda de 12% no comparativo a junho de 2017.

Por meio de nota, o secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, alegou que é possível reduzir ainda mais os números. “Podemos chegar a patamares menores, uma vez que ainda estamos consolidando e ampliando a atuação de unidades recém-inauguradas pela Polícia Militar, a exemplo do 2º Biesp (Petrolina) e das companhias independentes da PM em Lajedo, Tamandaré e Araripina”, disse, em nota.

Os dados apontam ainda que nos primeiros seis meses deste ano, Pernambuco deixou de ter 596 ocorrências de homicídios. “Somente em junho, 191 homicidas foram capturados pelas polícias do Estado”, acrescentou o secretário. No dia 21 de junho, não houve nenhum homicídio em toda Grande Recife. O CVLI zero também se verificou em dez outras datas do mês nas 61 cidades do Sertão.

Da Folha de Pernambuco