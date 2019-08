Pernambuco registra 246 homicídios em julho e soma 2.002 assassinatos em 2019

Pernambuco registrou 246 homicídios em julho, 27,9% a menos que os 341 computados no mesmo mês de 2018. Dos 185 municípios do estado, 21 não registraram crimes violentos letais nos sete primeiros meses do ano. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social nessa quinta-feira (15).

Ao todo, foram notificados 2.002 assassinatos no estado entre janeiro e julho, o que representa uma redução de 23,7% se comparado aos 2.625 do mesmo período de 2018.

Em números absolutos, segundo a SDS, foi o julho com menos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em seis anos. Em 2013, foram registrados no mês 214 mortes do tipo.

O balanço aponta que, somente no Recife, foram registrados 40 assassinatos no sétimo mês do ano, 11 a menos que o ano anterior. Ao todo, foram 308 crimes do tipo registrados de janeiro a julho de 2019, contra 359 do mesmo período de 2018, na capital pernambucana.

Redução no interior

A região do Agreste apresentou a maior redução percentual ao se comprar os sete primeiros meses de 2019 e 2018. Neste ano, foram 506 assassinatos, contra 689 crimes do tipo no ano anterior. Já no Sertão, foram 223 registros neste ano, contra 301 no ano passado.

A Região Metropolitana do Recife, excluindo os dados da capital, soma 582 CVLIs em 2019. No ano anterior, havia notificado 785. Na Zona da Mata, foram de 491, em 2018, para 384 assassinatos nos sete meses de 2019.

Violência contra a mulher

Em julho, seis mulheres foram vítimas de feminicídio no estado, totalizando 34 mortes violentas do tipo no ano. Em 2018, de janeiro a julho, eram 42 casos contabilizados pela SDS. Entre os casos registrados em julho, está o de Mayara Estefanny Araújo, de 19 anos, que teve o corpo atingido por ácido sulfúrico jogado pelo ex-marido e por um amigo dele na Zona Norte do Recife, e morreu.

A legislação prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio – ou seja, que envolvam “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. Os casos mais comuns desses assassinatos ocorrem por motivos como a separação.

O mês de julho também apresentou uma variação de 1,3% nas denúncias de violência doméstica contra a mulher, de 3.159 para 3.117 vítimas. Já quanto aos estupros, a variação das notificações chegou a menos 29% na comparação com julho de 2018, ao cair de 231 para 164 casos.

Cidades sem homicídios

Nos sete primeiros meses do ano, 21 municípios e um distrito não registraram CVLIs: Alagoinha, Brejinho, Cabrobó, Calçado, Cedro, Cumaru, Dormentes, Fernando de Noronha, Granito, Ipubi, Itacuruba, Palmeirina, Salgadinho, Saloá, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, Serrita, Terezinha, Triunfo, Tupanatinga, Vertente do Lério, Xexéu.

Crimes contra o patrimônio

Houve 6.716 assaltos em Pernambuco registrados em julho de 2019, contra os 7.981 de seu equivalente em 2018. A redução também foi constatada nos roubos de celulares: de 3.038 telefones subtraídos de seus donos em julho de 2018, o número caiu para 2.457.

No sétimo mês do ano, a SDS registrou dois roubos a banco e um a carro-forte. Ao se comparar os meses de janeiro a julho de 2018 e 2019, houve uma redução de 47 para 16 ocorrências dessa modalidade criminosa.

Quanto a roubos de veículos, de janeiro a julho, foram registradas 7.700 queixas, contra 9.810 do ano anterior.

