Pernambuco registra 309 homicídios em abril de 2019

Pernambuco registrou 309 homicídios no mês de abril de 2019. O número é 12,9% menor do que os 355 crimes do mesmo tipo contabilizados no mesmo período do ano anterior, segundo estatísticas divulgadas pela Secretaria de Defesa Social nessa quarta-feira (15). Entre janeiro e abril de 2019, foram 1.202 assassinatos que ocorreram em 92 dos 184 municípios do estado.

Na Região Metropolitana do Recife, foram registrados 86 assassinatos no mês de abril. Houve redução de 15,6% se considerados os 102 crimes do mesmo tipo registrados em abril de 2018. Na capital pernambucana, houve 37 homicídios em abril de 2019, 19,5% a menos do que os 46 contabilizados em abril do ano passado.

No Agreste, foram contabilizados 79 assassinatos em abril, 28,8% a menos do que os 111 crimes do tipo no ano passado. No Sertão, a SDS registrou 35 casos de assassinatos, o que significa uma redução de 28,5% em relação a abril de 2018. A Zona da Mata foi a única região que apresentou alta de 53,2%, passando de 47 para 72 homicídios nos meses de abril em 2018 e 2019, respectivamente.

De acordo com a Secretaria, quase dois terços dos crimes cometidos nos quatro primeiros meses de 2019, o que equivale a 773 casos, têm relação com tráfico de drogas, acerto de contas e outras atividades criminosas. O mesmo motivo é apontado como a causa de 199 dos 306 homicídios de abril, ou seja, 65% das ocorrências.

O estado também registrou reduções nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, em relação aos mesmos períodos de 2018.

Violência contra a mulher

Pernambuco registrou 147 queixas contra estupros durante abril de 2019, 40,9% a menos do que no mesmo mês do ano anterior. Em relação aos feminicídios, ou seja, assassinatos cometidos pelo fato de a vítima ser mulher, foram contabilizados três casos em abril, um a mais do que os dois feminicídios registrados no mesmo período em 2018.

Segundo a SDS, houve um aumento de denúncias de violência doméstica contra a mulher entre os meses de janeiro a abril de 2019. Somente no mês de abril, o aumento foi de 14,2%%, saindo de 3.018 para 3.447 casos.

Roubos

Em abril, Pernambuco registrou 6.977 roubos, o que representa uma média de 232 ocorrências por dia. Fazem parte das estatísticas de crimes contra o patrimônio as ações contra ônibus, instituições financeiras, veículos e celulares. Os dados foram divulgados na terça (14). (G1)