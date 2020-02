Pernambuco registra 335 homicídios em janeiro e aumento de 9,8% em relação ao mesmo mês de 2019

Em janeiro deste ano, Pernambuco registrou alta no número de homicídios, em relação ao mesmo mês de 2019. Segundo dados divulgados nessa sexta-feira (14) pela Secretaria de Defesa Social (SDS), ocorreram 335 casos, nos 31 primeiros dias de 2020. Isso significa um aumento de 9,8%, no comparativo com o primeiro mês do ano passado, quando foram computadas 305 mortes.

Ainda de acordo com a SDS, mesmo com a alta dos números de assassinatos, janeiro de 2020 teve o segundo mais baixo quantitativo de homicídios dos últimos cinco anos.

O governo informou que houve uma queda de 26% em relação aos 453 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) de janeiro de 2018. Também foi notificada redução de 30%, em comparação aos 478 casos no mesmo mês de 2017 e 5,4% menos em relação aos 354 assassinatos ocorridos no período correlato de 2016.

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua Cavalcanti, observou que a tendência de aumento “já vinha ocorrendo em outros estados desde o último trimestre de 2019, enquanto a sequência de reduções de Pernambuco teve interrupção só em 2020”.

Segundo ele, outros estados nordestinos tiveram aumento superior ao de Pernambuco nos índices de janeiro deste ano. Ele citou exemplos do Ceará, que teve incremento de 35%, e a Paraíba, com cerca de 23%.

Regiões



A Zona da Mata computou 72 mortes, um aumento de 16,13%, em relação a 2019, que teve 62 homicídios.

No Agreste, os CVLI tiveram um acréscimo de 12%. Foram 75, em 2019, e 84 crimes, em 2020. O Sertão e a Região Metropolitana (exceto a capital) registraram aumento de 8,82% e 8,14%, respectivamente.

No Sertão, os números saíram de 34 para 37 mortes violentas. No Grande Recife, sem a capital, o aumento foi de 86 para 93 assassinatos. No Recife, 49 mortes ocorreram no mês passado, contra 48 crimes em janeiro de 2019.

