Pernambuco registra 431 novos casos da Covid-19 nas últimas 24h, além de 35 mortes

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou, nessa segunda-feira (03), 431 novos casos da Covid-19. Também foram confirmados 35 óbitos, ocorridos desde o dia 12 de junho. Agora Pernambuco totaliza 98.401 casos confirmados e 6.669 mortes causados pelo novo coronavírus.

Entre os novos infectados, 81 (19%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 350 (81%) são leves, ou seja, pacientes que não demandaram internamento hospitalar e que já estavam curados, ou na fase final da doença. Dos 98.401 casos já confirmados, 23.812 são graves e 74.589, leves.

Do total de mortes do informe desta segunda-feira, 16 (46%) ocorreram nos últimos três dias, sendo 6 mortes registradas no domingo (2), 8 mortes no sábado (1) e 2 na última sexta (31). Os outros 19 óbitos (54%) ocorreram entre os dias 12 de junho e 30 de julho.

Segundo a SES-PE. a pandemia regristra um cenário de melhora no Estado. Desde o dia 24 de junho, Pernambuco não registra mais de 50 óbitos por dia. O dado, extraído do boletim Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, demonstra uma queda no número de casos fatais da doença.

Mesmo com o cenário de melhora, a doença não deve ser subestimada. Muitos pernambucanos seguem acreditando que não é necessário tomar a série de cuidados solicitada pela gerência de saúde. Por isso, foi preciso uma lei que tornou obrigatório o uso de máscara no Estado, para garantir a diminuição do número de contágios. Caso sejam identificados indivíduos sem o equipamento de proteção, os responsáveis pelos órgãos ou estabelecimentos deverão orientar sobre a necessidade do uso. Em caso de recusa, deverão determinar a retirada do infrator, inclusive com o acionamento de força policial caso necessário.

