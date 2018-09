Pernambuco registra 7,2 mil roubos e assaltos em agosto

Pernambuco registrou 7.222 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) em agosto de 2018, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgados nessa quarta-feira (12). O número representa uma média diária de 232,9 casos como roubo de carros, celulares e assaltos a pessoas.

De acordo com a SDS, as estatísticas de agosto diminuíram 32,9% em relação ao mesmo mês de 2017, quando foram registrados 10.773 crimes do tipo. No acumulado do ano, foram registradas 65.326 ocorrências de CVPs, uma redução de 23,5%, se forem levados em conta os 85.428 registros feitos entre janeiro e agosto de 2017.

No Recife, o mês de agosto foi fechado com 2.586 crimes violentos contra o patrimônio. Isso quer dizer que, em um mês, houve registro de, em média, 83 crimes como assaltos a ônibus, roubos de celulares, assaltos a bancos e roubos de veículos na capital pernambucana. Em agosto de 2017, foram contabilizadas pela SDS 3.087 ocorrências do tipo.

Em todo o estado, durante agosto, a secretaria registrou 2.864 roubos de celulares. No mesmo período, 598 aparelhos roubados foram recuperados com a ajuda do Programa Alerta Celular, que identifica os donos por meio do cadastro do Imei.

Em relação aos roubos de bancos, a SDS contabilizou uma ocorrência durante todo o mês. Em agosto de 2017, foram 12 casos do tipo registrados pelo órgão.

A SDS também registrou 105 assaltos a ônibus em Pernambuco. Segundo o órgão, isso representa uma diminuição de 32% em relação aos 155 casos contabilizados no mesmo período do ano passado.

Ainda em agosto, houve registro de 1.142 roubos de veículos e cargas, o que resulta, em média, em 36 ocorrências do tipo por dia em Pernambuco. Em 2017, o mesmo mês teve 1.722 registros do mesmo tipo de crime.

Do G1