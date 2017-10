Pernambuco registra 8.935 crimes contra o patrimônio em um mês

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) registrou 8.935 Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) em setembro deste ano. Isso significa uma média de mais de 297 casos por dia. De acordo com as estatísticas do governo do estado, são computadas diversas modalidades de ações, como roubos e assaltos a ônibus.

Os números foram apresentados na sexta-feira (13). Segundo a SDS, em setembro de 2017 houve uma redução na criminalidade, na comparação com o mês anterior. Em agosto, ocorreram 10.636 crimes contra o patrimônio. O governo ressalta a queda de 16% entre os dois períodos pesquisados.

Para o governo, os dados mostram o menor número de registros desde fevereiro deste ano. No segundo mês de 2017, ocorreram 8.360 casos.

Conforme os dados divulgados pelo governo, em setembro ocorreram 75 assaltos e roubos a ônibus. Isso, segundo a SDS, representa queda de 52% em relação ao mês anterior. Em todo o ano, foram 1.204 investidas a coletivos.

A SDS notificou em setembro 1.455 roubos de veículos. O governo informa que na comparação com o mês anterior houve queda de 15,2%.

Em setembro, houve duas investidas consumadas a instituições financeiras, sendo um carro-forte e uma agência bancária, contra nove em agosto , quando aconteceram ações contra três carros fortes, três agências e três caixas eletrônicos.

O estado ressalta o aumento no efetivo de policiamento nas ruas. São 1.500 novos policiais militares atuando em Pernambuco. Nas investigações, as polícias já somam 241 prisões de suspeitos.

A produtividade policial somou, em setembro, 2.111 pessoas autuadas em flagrante e 421 por ato infracional, 541 cumprimentos de mandados de prisão, 507 armas apreendidas e 391 ações de combate ao tráfico de drogas. (G1)