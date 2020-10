Pernambuco registra aumento de 7,3% nos casos de sífilis em 2019

O número de pessoas com sífilis no estado de Pernambuco aumentou cerca de 7,3% em 2019, quando houve 8.374 casos, em comparação com 2018, que teve 7.804 registros. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quinta-feira (15).

No caso da sífilis congênita, que é transmitida da mãe para o bebê durante o parto, o total de infecções no estado diminuiu 12,8% no mesmo período, saindo de 1.895 casos em 2018 para 1.652 em 2019. Também foi registrado, em Pernambuco, um aumento de 3,9% nos registros da doença entre as gestantes, de 3.248 casos em 2018 para 3.375 mulheres infectadas em 2019.

De acordo com a secretaria, esses números reforçam a importância do tratamento correto da sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível e tem cura. O sábado (17) é o Dia Nacional de Combate a Sífilis, data em que é reforçada a necessidade da prevenção da doença, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

De acordo com a SES, a maioria dos casos registrados são de jovens com idade entre 20 e 29 anos. A doença pode ser transmitida pelo contato entre parceiros em uma relação sexual ou pela mãe para o bebê no momento do parto. Para as grávidas, o indicado é realizar o teste no primeiro trimestre da gravidez ou na primeira consulta pré-natal.

O teste para sífilis pode ser feito em postos de saúde, Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviços de Assistência Especializada em HIV/Aids (SAE). O tratamento e o diagnóstico da doença são gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (G1)