Pernambuco registra mais 1.431 casos da Covid-19 e 16 óbitos; total é de 187.038 infectados e 9.098 mortes

Com a confirmação, nessa quinta-feira (3), de mais 1.431 casos da Covid-19 e 16 óbitos causados pela doença, Pernambuco passou a totalizar 187.038 infectados e 9.098 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Esses registros começaram a ser feitos em março, no início da pandemia no estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que, dos casos contabilizados nesta quinta-feira (3), 53 são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 1.378 são quadros leves da Covid-19. Ao todo, Pernambuco chegou a 28.167 pacientes graves e 158.871 casos leves da doença.

Além disso, o boletim registra um total de 164.955 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.967 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 146.988 eram casos leves.

Mortes

Com relação aos 16 óbitos confirmados nesta quinta-feira (3), eles aconteceram entre o dia 12 de novembro e a terça-feira (1º). Foram 12 homens e quatro mulheres. As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Caruaru (1), Flores (1), Itamaracá (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (2), Paranatama (1), Parnamirim (1), Paulista (1), Petrolândia (1), Petrolina (1), Recife (2), Sanharó (1), São Lourenço da Mata (1) e Tacaratu (1).

Os pacientes tinham idades entre 39 e 95 anos. As faixas etárias são: 30 a 39 (1), 40 a 49 (2), 50 a 59 (2), 60 a 69 (5), 70 a 79 (2) e 80 ou mais (4). Do total, 14 tinham doenças pré-existentes: hipertensão (6), doença cardiovascular (6), diabetes (5), tabagismo (2), câncer (1), doença neurológica (1), doença respiratória (1) e obesidade (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais estão em investigação. (G1)