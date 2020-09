Pernambuco registra mais 32 mortes e 1.229 casos de Covid-19 e chega a 8.222 óbitos e 146.325 confirmações

Pernambuco teve, nesta terça-feira (29), a confirmação de mais 32 mortes e 1.229 casos de pessoas com Covid-19. Com esse acréscimo, o estado passou a contabilizar a 8.222 óbitos e 146.325 confirmações desde março, quando foram notificados os primeiros casos.

Dos 1.229 novos casos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde, 21 foram de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 1.208 casos de pessoas com quadros leves da doença, ou seja, que não precisaram ser internadas. Ao todo, Pernambuco passou a contabilizar pacientes 26.256 graves e 120.069 leves.

Há casos de coronavírus em todos os 184 municípios de Pernambuco e no arquipélago de Fernando de Noronha. O boletim desta terça também aponta um total de 127.590 pacientes curados da Covid-19. Destes, 16.533 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 11.057 eram casos leves.

Mortes



Do total de mortes confirmadas, 17 são de pacientes do sexo feminino e 15 do sexo masculino. As 32 mortes confirmadas nesta terça-feira (29) ocorreram desde o dia 30 de maio. Uma delas foi na segunda-feira (28), uma no domingo (27) e cinco no sábado (26). Os outros 25 registros entre 30 de maio e 25 de setembro.

Os novos óbitos confirmados são de moradores dos municípios de Bezerros (11), Buíque (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Caruaru (3), Garanhuns (1), Igarassu (2), João Alfredo (1), Lajedo (1), Ouricuri (1), Paudalho (1), Paulista (2), Recife (3), São Lourenço da Mata (2), Timbaúba (1) e Triunfo (1).

Os pacientes tinham idades entre 52 e 93 anos. As faixas etárias são: 50 a 59 (4) 60 a 69 (3), 70 a 79 (13), 80 anos ou mais (12).

Dos 32 pacientes que morreram, 22 apresentavam comorbidades confirmadas: diabetes (12), hipertensão (11), doença cardiovascular (6), doença respiratória (3), histórico de AVC (3), doença de Alzheimer (2), obesidade (2), etilismo (1), doença hepática (1) e tabagismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha comorbidades e os demais estão em investigação. (G1)