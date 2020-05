Pernambuco registra mais 964 casos e 55 mortes por Covid-19

Pernambuco registrou, nesse domingo (17), mais 964 novos casos da Covid-19. Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), também houve mais 55 óbitos pelo novo coronavírus no Estado.

Entre os novos confirmados, 519 se enquadram como casos leves, e 445 como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag). Agora, Pernambuco totaliza 19.452 casos já confirmados, sendo 9.703 graves e 9.749 leves. Ainda de acordo com o boletim, dos casos graves, 1.788 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar.

Na lista, outros 3.430 estão internados, sendo 242 em UTI e 3.188 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. Também no boletim deste domingo (17), está a soma de 45 pacientes recuperados do novo coronavírus no Estado, totalizando 2.969 pessoas curadas da Covid- 19.

Mortes

Em relação ao número de óbitos, dos 55 registrados laboratorialmente, são 33 homens e 22 mulheres. São pacientes residentes dos municípios de Bonito (1), Cabo de Santo Agostinho (4), Caetés (2), Camaragibe (1), Chã Grande (1), Condado (1), Cortês (2), Escada (1), Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (5), Limoeiro (1), Olinda (1), Palmares (3), Passira (1), Paudalho (1), Paulista (2), Petrolina (1), Recife (23), Triunfo (1), Tupanatinga (1), Xexéu (1). Com isso, o Estado totaliza 1.516 mortes pela Covid- 19.

O boletim ainda lembra que essas mortes ocorreram entre os dias 24.04 e 15.05 e eram pessoas entre 21 e 101 anos, além de uma criança de 2 meses. Dos 55 pacientes que vieram a óbito, 21 apresentavam alguma comorbidade, sendo histórico de acidente vascular cerebral (4), leucemia (1), hipertensão arterial sistêmica (10), diabetes mellitus (6), paralisia cerebral (1), câncer (1), doença cardiovascular crônica (1), fibrose pulmonar (1), histórico de tabagismo (1), doença renal (1), asma (1), obesidade (1), disfunção da tireóide (1).

Os demais não tinham comorbidade ou estão em investigação pelos municípios. As faixas etárias são: 0 a 9 (1), 20 a 29 (2), 30 a 39 (2), 40 a 49 (12), 50 a 59 (7), 60 a 69 (10), 70 a 79 (14), 80 ou mais (7).

Da Folha de PE