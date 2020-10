Pernambuco registra mais 99 casos e 12 mortes por Covid-19 e chega a 159.476 confirmações e 8.564 óbitos

Pernambuco contabilizou, nesta segunda-feira (26), mais 99 casos e 12 mortes de pacientes com a Covid-19. O total de confirmações de pessoas com a doença no estado subiu para 159.476 e o de óbitos relacionados ao novo coronavírus foi para 8.564 desde o início da pandemia, em março.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou que, dos 99 novos casos, 22 foram de pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 77 de pacientes com quadros leves. Pernambuco passou a somar, com esse acréscimo, 26.920 pessoas com quadros graves e 132.556 com leves da Covid-19. Há casos confirmados em todos os municípios do estado e em Fernando de Noronha.

O boletim registra um total de 141.833 pacientes recuperados da doença. Destes, 17.193 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 124.640 eram casos leves.

Mortes

Dos 12 óbitos confirmados nesta segunda, dois ocorreram no domingo (25) e dois no sábado (24). As outras oito mortes ocorreram entre os dias 5 de maio e 22 de outubro. Foram dez homens e duas mulheres.

As novas mortes são de pessoas residentes dos municípios de Bezerros (1), Caruaru (2), Catende (1), Garanhuns (1), Igarassu (1), Petrolina (2), Recife (1), Santa Terezinha (1), Tacaimbó (1) e Trindade (1). Com isso, o Estado totaliza 8.564 mortes pela doença.

Os pacientes tinham idades entre 21 e 87 anos. As faixas etárias são: 20 a 29 (1), 50 a 59 (1), 60 a 69 (3), 70 a 79 (5) e 80 ou mais (2). Sete pacientes tinham doenças pré-existentes: diabetes (3), doença cardiovascular (2), hipertensão (1), doença hepática (1), tabagismo (1), etilismo (1), obesidade (1) e AVC (1), – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Cinco casos estão em investigação.

Ocupação de leitos



Os 790 leitos de UTI dedicados à Covid-19 estão com ocupação de 72%, nesta segunda-feira. Dos 933 leitos de enfermaria voltados à doença, 45% estão ocupados. A média de ocupação de leitos no estado é de 60%. (G1)