Pernambuco registra mais sete mortes e 37 casos de Covid-19 e vai a 8.340 óbitos e 149.454 infectados

Pernambuco contabilizou, nesta segunda-feira (5), 37 novos casos e sete mortes pela Covid-19. Com isso, o estado passou a contar com um total de 149.454 confirmações e 8.340 óbitos de pacientes com a doença desde março, quando foram divulgados os primeiros casos.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, oito dos 37 novos casos são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 29 são de pessoas com quadros leves da doença, ou seja, não precisaram ser internados. Pernambuco totalizou, até esta segunda, 26.376 pacientes graves e 123.078 leves.

Há casos em todos os 184 municípios pernambucanos, além do arquipélago de Fernando de Noronha. Além disso, o boletim registra um total de 129.571 pacientes recuperados da doença. Destes, 16.676 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 112.895 eram casos leves.

Mortes



Dos sete óbitos registrados, três são de pacientes do sexo feminino e quatro, do sexo masculino. Os novos óbitos confirmados são de pessoas residentes nos municípios do Cabo de Santo Agostinho (1) e do Recife (6). Com isso, o Estado totaliza 8.340 mortes pela doença.

As sete mortes confirmadas laboratorialmente ocorreram desde o dia 26 de abril, sendo uma na sexta-feira (2). As outras ocorreram em abril (1), maio (3), junho (1) e agosto (1). Os pacientes tinham idades entre 44 e 87 anos. As faixas etárias são: 40 a 49 (2), 70 a 79 (2) e 80 anos ou mais (3).

Dos 7 pacientes que vieram a óbito, 6 apresentavam comorbidades confirmadas: doença respiratória (4), histórico de etilismo (2), câncer (1), diabetes (1), doença cardiovascular (1), doença neurológica (1), doença renal (1), imunossupressão (1), hipertensão (1), histórico de tabagismo (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um caso está em investigação.