Pernambuco registra média de 254 roubos por dia em abril de 2018

Em abril de 2018, Pernambuco contabilizou uma média diária de 254,86 casos de roubo, incluindo investidas criminosas contra ônibus, bancos, de veículos, de celulares, entre outros. Ao todo, foram 7.646 casos dos chamados Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), o que representa uma média de 10,61 roubos a cada hora do referido mês no estado.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco, os dados divulgados nesta segunda (14) equivalem a uma diminuição de 24% em relação ao mesmo período de 2017, com 10.068 ocorrências em abril do ano passado.

A redução segue a tendência do mês de março de 2018, que teve 8.613 CVPs no estado, o que corresponde a uma média diária de 272 roubos, número inferior aos 10.920 casos contabilizados em março de 2017, com média de 352 ocorrências por dia.

Segundo a SDS, o Recife foi a cidade onde mais aconteceram roubos, entre os 184 municípios pernambucanos. A capital teve, de acordo com a pasta, 3.489 casos em abril deste ano e 2.561 no mesmo mês em 2017.

Houve, em abril deste ano, 52 ocorrências de roubos de cargas. Como no mesmo mês no ano passado, foram contabilizadas 65 ocorrências, houve uma queda de 20% no índice desse tipo de investida criminosa. Comparando-se abril de 2018 com abril de 2017, verificou-se um aumento de dois para três roubos contra agências bancárias.

Com relação às investidas criminosas contra veículos, foram 1.392 roubos e 443 furtos de veículos em abril deste ano, contra 1.788 roubos e 607 furtos no quarto mês do ano passado. Esses números representam uma redução de 22,15% e 27,02%, respectivamente.

Também diminuiu o número de aparelhos celulares roubados em Pernambuco: de 4.500 em abril de 2017 para 3.023 em abril deste ano, o que representa uma redução de 32,82%.

“Abril de 2018 foi, também, o mês com a maior recuperação de telefones celulares roubados no estado: 496 aparelhos foram apreendidos pelas polícias”, informou o governo do estado em nota, fazendo referência ao programa Alerta Celular.

Ainda segundo a SDS, foram registradas 67 queixas de investidas criminosas contra ônibus no estado em abril deste ano, número 34,31% inferior às 102 queixas feitas no referido mês em 2017. Neste ano, 46 pessoas foram presas por assaltos a coletivos. (G1)