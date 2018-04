Pernambuco registra menos acidentes nas estradas federais durante Semana Santa

Neste ano, a Semana Santa contou com menos acidentes nas rodovias federais de Pernambuco. De acordo com balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 61 acidentes entre os dias 29 de março e 1º de abril, 12% a menos do que em 2017, quando foram registrados 69 acidentes. Duas pessoas morreram e 36 ficaram feridas, uma redução de 28% no número de feridos e uma morte a menos.

Ainda segundo a PRF, o acidente mais grave aconteceu na última quinta-feira (29) no quilômetro 160 da BR-423, em Águas Belas, no Agreste do Estado, quando um condutor de uma moto entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com uma Kombi. O motociclista, de 36 anos, morreu no local, e o motorista do veículo não se feriu.

A segunda morte registrada nas estradas foi no quilômetro 179 da BR-428, em Petrolina, no Sertão. Um homem foi atropelado por uma caminhonete e faleceu no local. O motorista fugiu, mas uma testemunha anotou a placa do veículo. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município. Durante o período, foram fiscalizadas 2.340 pessoas e 2.159 veículos, com emissão de 1.175 autuações por diversas irregularidades, como ultrapassagens indevidas (80), não uso do cinto de segurança (38), falta de capacete (15) e da cadeirinha para crianças (4). Além disso, foram registradas 677 imagens de veículos com excesso de velocidade com o uso de radares de velocidade. Também foram realizados 677 testes de bafômetro, que resultaram em uma prisão e 21 autuações. Ao longo dos quatro dias, foram recolhidos 63 veículos, 59 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e 23 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). A fiscalização do excesso de peso registrou 10,4 toneladas de excesso de peso e apreendeu 36 metros cúbicos de madeira transportada de forma irregular.

Da Folha de Pernambuco