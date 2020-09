Pernambuco registra novos 4 casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) já atingiu 22 crianças e adolescentes em Pernambuco. No boletim da Secretaria de Saúde do Estado dessa terça-feira (22), novos 4 casos, que já evoluíram para a cura hospitalar, foram incluídos no registro da síndrome no Estado. Temporariamente ligada aos casos do novo coronavírus, sendo apresentada por crianças curadas da Covid-19, a síndrome já causou 2 mortes em Pernambuco. Os outros 20 casos já tiveram a cura hospitalar.

A notificação da síndrome foi instituída no início do mês de agosto, e os serviços de saúde, além de atentos para ocorrência de casos novos, estão resgatando ocorrências desde o começo da pandemia. Todos os casos registrados no Estado tiveram resultado positivo para o novo coronavírus. Os novos 4 casos registrados apresentaram sintomas entre os meses de maio e junho.

Dos casos registrados até o momento, 11 são do sexo masculino e 11 do feminino. As crianças tinham idades entre 1 e 14 anos e eram residentes de Jaboatão dos Guararapes (2), Vitória de Santo Antão e Recife. Do total de casos, 20 são de Pernambuco – Recife (6, entre eles 2 óbitos), Caruaru (2), Ipojuca (1), Jaboatão dos Guararapes (3), Goiana (1), Sirinhaém (1), Joaquim Nabuco (1), Limoeiro (1), Timbaúba (1), Flores (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), Vitória de Santo Antão (1) – e 2 de outros estados (Alagoas e Piauí), mas que procuraram atendimento médico no Estado.

Da Folha de PE