Pernambuco registra queda de 22% no número de roubos em janeiro, diz governo

Em janeiro de 2018, Pernambuco registrou 6.717 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que englobam roubos a pedestres, residências, estabelecimentos, ônibus e bancos. De acordo com informações da Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgadas nesta quinta (14), o número é 22% menor do que os 8.655 casos do tipo registrados no mesmo período de 2018.

Entre as 6,7 mil ocorrências, foram contabilizados 43 assaltos a ônibus, 27% a menos do que os 59 crimes do mesmo tipo registrados em janeiro de 2018. Segundo a SDS, o número é o mais baixo desde outubro de 2014, quando houve registro de 37 investidas no transporte coletivo.

No Recife, a SDS registrou uma queda de 17% nos roubos, saindo de 2.957, em janeiro de 2018, para 2.435, em janeiro de 2019. Na Zona da Mata, a redução foi de 823, em janeiro de 2018, para 623 casos no mesmo mês, em 2019.

No Agreste, a redução foi de 1.804 casos para 1.268, nos meses em questão. O Sertão teve 480 CVPs registrados em janeiro de 2018 e 363 em janeiro de 2019. Os números representam quedas de 29% e 24%, respectivamente.

Celulares, bancos e carros

Em relação a celulares roubados, a SDS registrou, em todo o estado, a recuperação de 566 apreensões de aparelhos após registros de roubo. A estatística é referente aos telefones cadastrados no programa Alerta Celular. Em janeiro de 2018, foram 166 apreensões.

Quanto aos crimes contra instituições financeiras, uma queda no número de crimes também foi apontada pela SDS. Em janeiro de 2019, o órgão registrou três casos, sendo dois contra caixas eletrônicos e um contra agência bancária. Em 2018, no mesmo mês, foram nove crimes do tipo, sendo contra seis agências, três caixas eletrônicos e um carro-forte.

A SDS também registrou diminuição de roubo de carros, com 1.011 crimes, em janeiro de 2019, e 1.525, no mesmo período do ano anterior. Os ataques a cargas transportadoras também diminuíram de 56 para 31 nos dois meses em questão. (G1)