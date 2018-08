Pernambuco registra queda de 28,3% no número de assaltos em julho de 2018, diz governo

Pernambuco registrou, no mês de julho de 2018, 7.742 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que englobam assaltos a ônibus, a bancos, a transeuntes e roubos de carros e bens. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) nessa terça-feira (14), o número representa uma queda de 28,3% em relação às 10.807 ocorrências registradas no mesmo mês de 2017.

Segundo a pasta, a estatística do mês em questão é a menor desde dezembro de 2015, quando foram registradas 7.469 ocorrências. A redução também ocorreu no acumulado do ano, pois as 57.864 CVPs registradas nos sete primeiros meses são 22,4% inferiores aos 74.642 crimes violentos contra o patrimônio registrados entre janeiro e julho de 2017. No primeiro semestre, também foi registrada diminuição dos crimes do tipo.

Somente no Recife, houve 19.627 crimes do tipo nos sete primeiros meses de 2018, 24% a menos do que os 25.781 casos registrados no mesmo período do ano passado.

A Área Integrada de Segurança 2, composta de 21 bairros, entre eles Graças, Aflitos, Espinheiro, Rosarinho, Derby, Campo Grande, Torre e Madalena, teve 422 ocorrências, número considerado o menor em 43 meses, segundo os dados.

Outra área citada pela SDS na capital pernambucana é a Avenida Agamenon Magalhães, cujo entorno apresentou uma redução de 50,5% no número de assaltos nos sete primeiros meses de 2018, em comparação ao mesmo período de 2017.

Outros dados do levantamento

Houve uma diminuição de 31,8% no número de registros de roubos de celulares, já que foram contabilizadas 3.104 ocorrências do tipo em julho de 2018 e 4.558 casos do tipo no mesmo período do ano passado.

A SDS contabilizou 89 assaltos a ônibus em julho de 2018 , 34% a menos do que os 135 registrados no mesmo mês em 2017.

Somente no mês de julho de 2018, 2.885 pessoas foram presas em flagrante delito em Pernambuco. Nos sete primeiros meses do ano, foram contabilizadas 18.602 prisões em flagrante.

De janeiro a julho de 2018, o estado registrou 46 ocorrências criminosas contra agências bancárias, carros-fortes e caixas eletrônicos, 25% a menos em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 61 casos.

Do G1