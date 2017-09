Pernambuco registrou 21 homicídios nas últimas 24h

Os números da violência cada vez assustam mais os pernambucanos. Em apenas 72 horas, o Estado de Pernambuco registrou 41 homicídios, sendo 21 nas últimas 24 horas. Destes, 10 foram no Interior e 11 no Grande Recife.

As estatísticas do último final de semana se juntam as do ano, e em todo estado, 3887 homicídios foram confirmados, sendo 1841 na RMR e 2046 no Interior.

Assaltos a ônibus:

A insegurança também afeta os transportes. Somente no Grande Recife, foram 2847 assaltados em todo o ano, sendo 10 nas últimas 24h. Setembro registrou até esse domingo, dia 17, 193 assaltos a coletivos.

Da Rádio Jornal