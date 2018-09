Pernambuco registrou 287 homicídios em agosto de 2018, diz SDS

Pernambuco contabilizou 287 homicídios no mês de agosto de 2018, de acordo com o boletim mensal da Secretaria de Defesa Social (SDS), divulgado nesta quinta-feira (13). No comparativo com agosto de 2017, que registrou 411 ocorrências, a redução foi de 30%.

O mês foi ainda o nono consecutivo no declíniode Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Já no acumulado dos oito primeiros meses deste ano, o Estado conta 2.913 assassinatos, 22% a menos que os 3.732 do mesmo período em 2017.

Todas as regiões de Pernambuco apresentaram queda no boletim da SDS no mês. O destaque foi o Agreste: que registrou 57 assassinatos, 48% a menos que o agosto de 2017. O Recife contabilizou 35 CVLIs; a Região Metropolitana do Recife (exceto o Recife), 98; a Zona da Mata, 56; e o Sertão, 41. 93 municípios do Estado não registraram nenhum homicídio em agosto de 2018 e 15 cidades ainda não tiveram ocorrências nos oito meses do ano.

No recorte dos oito primeiros meses de 2018 em comparação ao mesmo período de 2017, os dados são: 1.083 CVLIs na Região Metropolitana do Recife (exceto o Recife), 712 na Zona da Mata, 681 no Agreste, 532 no Recife e 413 no Sertão. O total do ano até agora é de 3.421 ocorrências.

Motivações

Segundo a SDS, dos 287 assassinatos contados em agosto de 2018, 70,38% foram motivados por tráfico de drogas, acerto de contas e outras atividades criminais. Em seguida, conflitos em comunidade, com 16,03%; conflitos afetivos ou familiares (exceto feminicídios), 4,88%; latrocínios, 2,79%; e feminicídios, 2,44%.

Das 287 vítimas de CVLI em agosto de 2018, afirma a SDS, 91 possuíam passagem pelo sistema de justiça criminal.

Da Folha de Pernambuco