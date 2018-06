Pernambuco revoga situação de emergência após fim da greve dos caminhoneiros

O governador Paulo Câmara extinguiu, em decisão assinada nessa segunda-feira (4), o decreto assinado no dia 25 de maio em que colocava Pernambuco em situação de emergência por consequência da paralisação dos caminhoneiros. O decreto entrou em vigor nesta terça-feira (5), após a publicação no Diário Oficial.

No decreto, Câmara levou em consideração o encerramento da paralisação do transporte rodoviário e o fim dos bloqueios existentes nas rodovias e vias de trânsito no Estado. Ele também considerou a retomada do abastecimento de combustíveis e de bens de primeira necessidade em Pernambuco.

Da Folha de Pernambuco