Pernambuco soma 1.154 casos de coronavírus e mais de 100 mortes, entre elas a de um bebê de 7 meses

Pernambuco contabiliza mais de 100 mortes e mais de 1.150 casos do novo coronavírus. Em boletim divulgado no fim da manhã desta segunda-feira (13), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou que, nas últimas 24 horas, foram registrados 194 casos e mais 17 óbitos – entre eles, o de um bebê de sete meses. Com esses números, o Estado soma atualmente 1.154 infecções confirmadas e 102 mortes por Covid-19.

No boletim, não foi informado o número de curas clínicas – até esse domingo de Páscoa, eram 46. Segundo a SES-PE, o boletim completo será divulgado ao longo desta tarde.

Da Folha de PE