Pernambuco tem 156.029 casos da Covid-19 e 8.487 mortes, depois de registrar mais 106 infectados e sete óbitos

Mais 106 casos da Covid-19 e sete óbitos provocados pela doença foram registrados em Pernambuco nesse domingo (18). Esse acréscimo fez o estado totalizar 156.029 infectados pelo novo coronavírus e 8.487 mortes de pacientes, números que começaram a ser contabilizados em 12 de março, no início da pandemia.

Entre esses novos registros feitos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), estão 16 pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 90 com quadros leves da Covid-19. Ao todo, Pernambuco tem 26.700 casos graves e e 129.329 casos leves da doença.

No estado, o número de pacientes recuperados da Covid-19 aumentou para 138.794. Destes, 17.052 tinham casos graves e precisaram de internamento hospitalar, e 121.742 apresentavam quadros leves.

Óbitos



Quanto aos sete novos óbitos, quatro ocorreram nos últimos três dias, sendo duas no sábado (17) e duas na sexta-feira (16). As outras três mortes aconteceram entre os dias 7 de junho e 10 de outubro. As vítimas foram todas mulheres, que moravam nas cidades do Cabo de Santo Agostinho (2), de Camaragibe (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Olinda (1), Petrolina (1) e São José do Belmonte (1).

As vítimas tinham idades entre 41 e 92 anos, e cinco delas apresentavam as seguintes comorbidades confirmadas: doença cardiovascular (3), diabetes (3), hipertensão (3), doença renal (1) e histórico de AVC (1) – um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Os demais casos estão em investigação. (G1)