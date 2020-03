Pernambuco tem 22 casos suspeitos de coronavírus notificados

O número de casos suspeitos do novo coronavírus subiu para 22 no estado de Pernambuco. 16 desses foram descartados e outros seis estão sendo investigados. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou as informações através de um boletim nessa sexta-feira (6).

Até a última quinta-feira, era oito o número de casos em investigação. Dois novos pacientes deram entrada em hospitais do Recife apresentando sintomas. E quatro casos testaram negativo para o novo coronavírus.

Todos os pacientes que apresentaram sintomas em Pernambuco têm histórico de passagem pela França, Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e Suíça.

Dos 16 casos descartados, três não positivaram para nenhum vírus respiratório, cinco foram positivos para influenza B, cinco para influenza A (H1N1), um para rinovírus, além de um para beta coronavírus OC43 e outro para o alpha coronavírus 229E – dois tipos de coronavírus já conhecidos com circulação sazonal no mundo.

Em relação aos casos que estão sendo investigados, três deles estão internados em hospitais particulares do Recife. Os outros três estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados por equipes de vigilância epidemiológica.